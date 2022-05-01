قفزة جديدة للروبل

سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، ارتفع الروبل بعد أن قالت الدولة إنها «تمكنت من سداد الدائنين بالدولار في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تجنب التخلف عن السداد».

وزارة المالية الروسية وفي بيان لها قالت إنها «دفعت سندات أوروبية بقيمة 565 مليون دولار كانت مستحقة هذا العام، بالإضافة إلى 84 مليون يورو كان من المقرر أن تستحق في عام 2024».

وأضافت إن «كلا الدفعتين تم دفعهما بالدولار الأمريكي، كما هو مطلوب بموجب شروط عقد السندات».

في 6 نيسان، قالت روسيا إنها «سددت مدفوعات تلك السندات بالروبل، مما دفع ستاندرد آند بورز للإعلان بعد ثلاثة أيام أن روسيا تخلفت عن سداد التزامات ديونها الخارجية».

رغم أن المدفوعات بالدولار قد تأخرت بالفعل، فإن التأخر في سداد روسيا بالدولار يمثل محاولة أخيرة لتجنب التخلف عن السداد.

تأتي مدفوعات السندات عادةً مع فترة سماح مدتها 30 يوماً، بالنسبة لمدفوعات السندات هذه، تنتهي فترة السماح في الرابع من أيار.

وقد لا نعرف أبداً ما إذا كانت ستاندرد آند بورز غيرت رأيها بشأن التخلف عن السداد في روسيا. بسبب العقوبات، سحبت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها للديون الروسية في 15 نيسان.