قبيل الفطر كيلو البندورة يلامس الـ 5 آلاف ليرة والسبب؟!

واصل سعر كيلو البندور اليوم ٢٨ رمضان ارتفاعه ليبلغ ٤٧٠٠ ليرة في معظم مناطق ريف دمشق، متأثراً بارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء وصعوبة الحصول عليه وفق ما أفاد به الباعة للمشهد، لتكون نسبة الارتفاع لهذه المادة منذ بداية شهر رمضان بنحو ٣٠ ٪!!.

الا أن معطيات السوق ترجح أن ثمة عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع سعر بعض الخضروات ومنها “البندورة” وعلى رأسها التصدير، حيث كشفت مصادر بأن سوريا تصدر يومياً حوالي 200 ألف طن من البندورة الى دول الخليج ومصر والعراق،

وفي جولة على عدد من الأسواق في دمشق وريفها تبين أن باقي المواد والسلع حافظت نسبياً على الاستقرار في أسعارها التي سجلتها طيلة شهر رمضان، وهي كالاتي:



كيلو الفليفلة الخضراء ٤٠٠٠ليرة.



كيلو البطاطا ٢٠٠٠ ليرة



‏ الكوسا ٣٠٠٠ ليرة



‏الباذنجان ١٥٠٠ ليرة



‏ البازلاء يتراوح سعرها مابين ٤٥٠٠ليرة و ٥٥٠٠ليرة



‏ ورق العنب ٨٠٠٠ليرة



‏الثوم الأخضر يتراوح بين ١٠٠٠ ليرة و١٥٠٠ ليرة



‏ وجرزة البقدونس والنعنع والبقلة والخس ٥٠٠ ليرة.



أما أسعار الفواكه فسجلت:



سعر كيلو البرتقال بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ليرة



و التفاح ٢٥٠٠ ليرة، و



الفريز مابين ٢٥٠٠ و٣٥٠٠ ليرة.

بينما شهدت أسعار اللحوم بعض الارتفاع رغم انخفاض الطلب فسجل سعر كيلو الفروج ١٠ آلاف ليرة والشرحات ٢٠ ألف ليرة والفخاد ١٤ الف ليرة، أما لحم العجل بلغ سعر الكيلو منه ٣٠ ألف ليرة، ولحم الخاروف تراوح بين ٤٠ و ٤٥ الف ليرة!.

المشهد