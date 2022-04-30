هل اقتربت إيران من القنبلة النووية؟

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الجمعة، إن نقل أجهزة طرد مركزي لموقع أكثر أمنا جاء بسبب تعرض موقع كرج النووي إلى “هجمات إرهابية”.

يأتي ذلك بعدما قال رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، إن إيران نقلت الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم لموقع تحت الأرض.

وتستخدم الورشة أجهزة من منشأة مغلقة حاليا في كرج غربي طهران، التي كانت قد تعرضت في يونيو/حزيران الماضي لما وصفته إيران بأنه هجوم تخريبي من إسرائيل.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن كمالوندي قوله “بسبب عملية إرهابية تعرض لها مجمع تسا كرج اضطررنا لتشديد الإجراءات الأمنية ونقل جزء كبير من أجهزة الطرد المركزي لموقع أكثر أمنا”.

وألقى باللائمة على عدم اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال إن هذا هو سبب قيام إسرائيل بعمليات خبيثة ضد منشآت نووية إيرانية.

وكانت الوكالة الدولية أبلغت الدول الأعضاء قبل أسبوعين بأن إيران نقلت معدات إلى نطنز دون تحديد المكان داخل الموقع المترامي الأطراف.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي إن الورشة أقيمت في “إحدى قاعات” منشأة تخصيب الوقود.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط الماضي، أن إيران نقلت أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع “تسا” في كرج إلى موقع جديد في نطنز بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي کانت في ورشة كرج إلى “نطنز”.

وقال غروسي، يوم الأربعاء في مقابلة خاصة مع وكالة “أسوشييتد برس” أن الإيرانيين ينقلون قدرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي إلى مكان يشعرون فيه بأنهم أكثر حماية.

وكشف دبلوماسيون لوكالة “رويترز” أن المنشأة تقع على عمق ثلاثة طوابق تقريبا تحت الأرض بغرض حمايتها من الضربات الجوية على ما يبدو.

وتثير الورشة الجديدة أسئلة حول خطط إيران لتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة، وهي آلات تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من أجهزة الجيل الأول.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، أن وقت الهروب النووي الإيراني قد تم تقليصه إلى بضعة أسابيع، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن الولايات المتحدة قلقة من أن المسافة التي تفصل طهران عن الأسلحة النووية قد تقلصت إلى أسابيع قليلة.

