بعد أن وصل إلى 202000 ل.س.. ارتفاع سعر غرام الذهب اليوم السبت

ارتفع سعر غرام الذهب اليوم السبت في سوريا، ما يقارب 2000 ليرة سورية، وذلك بعد أن انخفض الخميس 4 آلاف ل.س.

ووفقاً لنشرة أسعار “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق” التي نشرتها عبر صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم السبت، 30 نيسان، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و857 ل.س للمبيع، و174 ألف و357 ل.س للشراء.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل يوم الخميس 202000 للمبيع و201500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 173 ألف و143 ل.س للمبيع، و172 ألف و643 ل.س للشراء.

يشار إلى أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف.

وتحذر جمعية الصاغة مراراً، من بيع الذهـب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.