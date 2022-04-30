الزعيم الكوري يهدد من جديد باستخدام النووي ؟!

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً، بأن بلاده يمكنها أن تستخدم "بشكل استباقي" أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.

واعتبر جونغ أون أنه للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون بيونغ يانغ قادرة على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات، بشكل استباقي في حال الضرورة.

وشدد على ضرورة تطوير ترسانة بلاده النووية، لتمتلك قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها، مضيفاً بأن ذلك هو طوق النجاة الذي يضمن أمن بيونغ يانغ.

وقبل أيام، أكد الزعيم الكوري أنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت المصالح الأساسية لكوريا الشمالية لأي تهديد.

ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يونغ أكثر من 10 تجارب على إطلاق صواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى، للمرة الأولى منذ 2017.