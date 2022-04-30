ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال سورية

بينت منصة الغابات ومراقبة الحرائق “فيرمو” التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد ان هناك ارتفاعا في مؤشرات خطورة الحرائق اليوم لغابات شمال غرب سورية.

وتوقعت المنصة سيطرة مستوى الخطورة المرتفع على نسبة كبيرة من أراضي الغابات شمال غرب البلاد فيما تنخفض مستويات الخطورة يوم غد الى الدرجة المتوسطة.

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يتم إعداد الخرائط بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي “مديرية الحراج” داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من إشعال النار والإبلاغ عن أي حريق أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113.