البريد السوري مستمر بعمله يومي السبت والأحد لتسليم رواتب المتقاعدين

29-04-2022

البريد السوري مستمر بعمله يومي السبت والأحد لتسليم رواتب المتقاعدين

بينت المؤسسة السورية للبريد أنها مستمرة بالعمل يومي السبت والأحد في محافظات (دمشق - ريف دمشق - درعا - طرطوس - حمص - اللاذقية - حماة - دير الزور)، وذلك حتى الانتهاء من تسليم رواتب المتقاعدين على نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات مع المنحة المالية الصادرة مؤخرا بمرسوم عن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

وأنهى فرع بريد حلب تسليم رواتب المتقاعدين على نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لآخر متقاعد ومبالغ المنحة المالية، وحرصا منه على ذلك استمر بالعمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين حتى الساعة السادسة مساء.

وأكدت المؤسسة السورية للبريد - فرع السويداء على انتهائها من تسليم كافة الرواتب للمتقاعدين، وتعطيلها عن العمل خلال أيام العيد، بدوره فرع بريد الرقة أكد جاهزيته للاستمرار بالعمل، ولكن عدم وجود فروع للمصارف العامة والخاصة بالمحافظة ولظروف المحافظة الاستثنائية سيتوقف عن العمل خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد بشكل اضطراري.

وزارة الاتصالات والتقانة

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