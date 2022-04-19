الحاجة 66 محولة.. الزامل: البدء بتغذية كامل ريف الرقة بالتيار الكهربائي

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أنه تم البدء في تغذية ريف الرقة الغربي بالتيار الكهربائي منذ بداية الشهر الحالي، وذلك عقب تأمين ما يحتاجه الريف من خلال محطة سد الفرات.

وذكر الزامل أن الوزارة تعمل على توفير ما تحتاجه تلك المنطقة من المحولات لجميع مراكز التحويل في الريف، مبيّناً أنهم يعطون الأولوية في توفير الكهرباء للمواطنين.

وأشار إلى أن العقبة الأساسية في طريق توفير الكهرباء لأبناء ريف الرقة الغربي المحرر كانت مصدر التغذية والآن تم حله، وبدأت بشكل فعلي عمليات التغذية لمحطة المياه الرئيسية وعدد من المناطق.

كما وعد الوزير بتأمين المحولات التي تحتاجها الشبكة في ريف الرقة، وفق ما هو متوافر بشكل مباشر، على أن يتم استكمال تامين جميع المحولات في الفترة القادمة.

ومن جهته، بيّن المدير العام للشركة العامة لكهرباء الرقة عبد الكريم العلي أن حاجة ريف الرقة الغربي من مختلف أنواع المحولات 66 محولة، وهذه كافية لتوفير الكهرباء لأكثر من ستة آلاف مشترك في تلك المنطقة جميعهم اشتراكات منزلية.

العلي لفت إلى أن نسبة جاهزية الشبكة بشكل عام جيدة، ويمكن ترميم المحاور التي سرقت منها الأكبال من خلال ما هو متوافر لدى الشركة، مؤكداً أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لن تتأخر في توفير ما تحتاجه الشبكة في حال الاضطرار إلى تأمين بعض أنواع الأكبال، أو الاكسسوارات اللازمة لتشغيل الشبكة.