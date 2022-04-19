عقوبة 450 ألف دولار لشركة احتفلت بعيد ميلاد موظف لديها

قررت شركة Gravity Diagnostics الاحتفال بعيد ميلاد أحد موظفيها، فانتهى الأمر بغرامة 450 ألف دولار على الشركة.

الموظف نبّه رئيسته إلى عدم رغبته الاحتفال بيوم ميلاده، لأن هذا اليوم يعيد إليه ذكريات سيئة مرتبطة بطلاق والديه، لكن الشركة فاجأت الموظف “ليرلينغ” باحتفال ضمن الاستراحة، لكن الموظف تعرض لنوبة هلع قوية بسبب الاحتفال.

في اليوم التالي ثار الموظف على مديرته وهاجمها كلامياً، فخافت المديرة على سلامتها لتقوم الشركة فيما بعد بطرده، لكن برلينغ طعن في قرار إقالته ورفع دعوى قضائية، بتهمة «التمييز على أساس الإعاقة».

الموظف حصل على تعويض قدره 450 ألف دولار، شمل التعويض 150 ألف دولار عن خسارة الدخل، و300 ألف دولار عن الإذلال وفقدان الثقة بالنفس.

وقالت جولي برازيل، مديرة المكتب التشغيلي للشركة، للصحف المحلية إن الشركة متمسكة بقرار إقالة بيرلينغ، والذي انتهك “سياسة الابتعاد عن العنف في بيئة العمل”.

وقالت “إن الموظفين كانوا الضحايا في هذه القضية وليس المدعي”، مضيفة أن الشركة تطعن في الحكم وتدرس استئنافه.

وقال محامي بيرلينغ، توني بوشر، لبي بي سي إنه “لا يوجد دليل على الإطلاق” على أنه شكل تهديدًا لأي شخص في الشركة من شأنه أن يبرر فصله.

وقال بوشر: “لقد أصيب بنوبة هلع، هذا كل شيء، ولأن ممثلي الشركة لم يفهموا رد فعله وكانوا قلقين من تصرفه، فقد افترضوا أنه كان يمثل تهديدًا”.

وأردف بوشر: “إن افتراض أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية يشكلون خطورة دون أي دليل على أي سلوك عنيف هو أمر تمييزي”.

وتظهر البيانات من التحالف الوطني للأمراض العقلية أن أكثر من 40 مليون أمريكي – ما يقرب من 20 في المئة من السكان – يعانون من اضطرابات الهلع.