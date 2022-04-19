امرأة تستدرج طبيبا بحلب و رجلان  يسلباه  السيارة و أموال 

استدرجوا طبيب إلى منطقة مهجورة وسلبوه سيارته ومبلغ مالي وأجهزة خليوية وقسم شرطة الميدان في حلب يلقي القبض عليهما

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الميدان في حلب بتعرضه لعملية سلب مبلغ مالي وسيارته من قبل شخصين مجهولين بعد أن تم استدراجه إلى محلة بستان الباشا من قبل امرأة كونه يعمل طبيب وعند وصوله كان برفقتها شخصين يحملان مـ.سدس حـ.ربي وسكـ.ين قاما باقتياده إلى منطقة مهجورة وسلبه مبلغ مالي وأجهزة خليوية والسيارة ولاذوا بالفرار.

ومن خلال جمع المعلومات من قبل القسم المذكور تم تحديد هوية المرأة المذكورة وتدعى ( راما . م ) وألقي القبض عليها وبدلالتها تم إلقاء القبض على الشخصين وهما المدعوان (يمان . ب) و(محمد . أ)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على استدراج الطبيب وسلبه مبلغ مالي وأجهزة خليوية وسيارته تحت تهديد الـ.سلاح.

تم مصادرة السكـ.ين واسترداد السيارة مع الأجهزة الخليوية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.



وزارة الداخلية السورية