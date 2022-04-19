الخارجية الإيرانية: لدينا خلاف مع تركيا بشأن سوريا

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن وجود خلاف مع تركيا بشأن الملف السوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “العلاقات بين إيران وتركيا استراتيجية ومتعددة ومستقرة وتاريخية للغاية”.

وأضاف: “لدينا خلاف واضح حول موضوع سوريا، وحاولنا إدارة الخلافات من خلال عملية أستانة”.

وأكد أن وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية في سوريا والعراق أمر واضح لبلاده، مبينا أن “هذه ليست قضية يختلف حولها أي شخص”.