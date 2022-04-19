مقاتل بريطاني في أوكرانيا يحكي كيف أصبح أسيراً لدى الروس

19-04-2022

مقاتل بريطاني في أوكرانيا يحكي كيف أصبح أسيراً لدى الروس

وقع بريطاني آخر في أسر محرري مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من قوات الاحتلال الأوكراني.

وكان المتطوع البريطاني شون بينر قد التحق بإحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني. وكشف بينر لقناة “زفيزدا” في التلفزيون الروسي أن جماعته كانت موجودة في المنطقة الصناعية بمدينة ماريوبول عندما تلقت أوامر بالانسحاب من دون تحديد الجهة التي يجب أن يتوجهوا إليها…

“وبدأ القصف المدفعي والجوي. وانتابنا الذعر وركضنا مذعورين في مختلف الاتجاهات. واختفى قائدي وكأنه تبخر. ولا أعلم ماذا حدث لمَن كانوا معي”.

ولم يُحط بينر علما بأن الذين كانوا معه عليهم أن يصلوا إلى بلدة زاتشاتوفكا. ولم يكن في مقدورهم أن ينفذوا هذا الأمر بسبب وجود قوات روسيا وجمهورية دونيتسك هناك.

وأضاف بينر: “لا أعرف مَن اتخذ هذا القرار”.

وكان المرتزق البريطاني إيدن أسلين قد أصبح أسيرا في نفس المدينة في وقت سابق. وأسرته القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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