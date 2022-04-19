الحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان بالسجن المؤبد

عاقبت محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في مصر محمود عزت، بحكمها عليه بالسجن المؤبد، ضمن إعادة محاكمته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

الحكم أصدرته "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، الأحد، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وفي حزيران 2015، سبق أن أصدرت المحكمة حكماً على "عزت" بالإعدام شنقا في نفس القضية مع 99 آخرين.

وتعرف القضية باقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان أحداث كانون الثاني 2011.

وواجه المتهمون اتهامات، منها اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وتولى "عزت" منصب القائم بأعمال الجماعة في 2013، عقب اعتقال مرشدها محمد بديع ضمن حملة طالت قيادات الإخوان إبان التغيرات السياسية التي أطاحت بالجماعة من السلطة.