الاحتلال يشن غارات على غزة

19-04-2022

الاحتلال يشن غارات على غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات جوية اليوم الثلاثاء على قطاع غزة.

وأعلن إعلام الاحتلال أن الغارات استهدفت موقعاً أمنياً في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت صاروخاً أُطلق مساء الاثنين من قطاع غزة.

وصباح الاثنين، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، واندلعت مواجهات في المسجد الأقصى بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أجبرت الفلسطينيين على إخلاء المسجد، تمهيدا لاقتحام المستوطنين عبر مجموعات تضم الواحدة منها نحو 40 مستوطنا.

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