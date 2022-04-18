إدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض 

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض.

وبين مدير المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن هذا القرار يعتبر بمنزلة دعم من الحكومة لمزارعي الذرة الصفراء، لافتاً إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة لديهما اهتمام كبير بإنشاء مجففات للذرة الصفراء.

وأضاف إن مؤسسة الأعلاف مع كل أنواع الدعم الحكومي الذي يقدم بخصوص إنشاء مجففات الذرة الصفراء لما لهذه المجففات من فائدة قصوى في تشجيع زراعة الذرة، إضافة إلى أن تأمينها يساهم في توفير مئات فرص العمل للمزارعين.

ولفت إلى أن سورية باتت اليوم بحاجة ماسة لمجففات الذرة الصفراء العلفية، وقد كانت مؤسسة الأعلاف تمتلك أربعة مجففات ضخمة قبل الأزمة موجودة في محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة وجميع هذه المجففات تعرضت للتدمير، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء لا يمكن تخزينه إلا في حال تجفيفه لأن الرطوبة العالية تؤثر في مادة الذرة.

وشدد شباط على ضرورة تكثيف الجهود والعمل خلال الفترة القادمة على التحرر من استيراد المواد العلفية ودفع القطع الأجنبي والاعتماد على إنتاجنا المحلي، خصوصاً أن المؤسسة كان شغلها الشاغل خلال الفترة الماضية تأمين المادة العلفية عقب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وسورية تمتلك أرضاً خصبة لزراعة المواد العلفية، وفيها العمالة الكافية والإرادة للاعتماد على الإنتاج المحلي والتخلي عن الاستيراد كما كنا قبل الأزمة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة دعمت المزارعين العام الماضي وشجعتهم على زراعة الذرة الصفراء وكان الإنتاج خلال العام الماضي بحدود 215 ألف طن من مادة الذرة الحبية، وفي العام الحالي شجعت الوزارة على زراعة الذرة الصفراء وأنشأت ورشات في سهل الغاب وطرطوس وحماة وحلب ودير الزور والرقة، وهي مستعدة لتقديم الدعم وتأمين ما أمكن من مستلزمات الإنتاج الزراعي للمادة لمزارعي الذرة، فضلاً عن ذلك فإن مؤسسة الأعلاف تعهدت كذلك باستلام كل الإنتاج من مادة الذرة الصفراء وذلك ضمن المواصفات المطلوبة.

وأكد مدير المؤسسة أنه في حال ارتفاع إنتاج مادة الذرة للعام الحالي ووصوله لحدود 400 ألف طن بعد أن كان بحدود 215 ألف طن خلال العام الماضي، فإن إنتاج هذه الكمية سيساهم بتوفير ملايين الدولارات من القطع الأجنبي اللازم لاستيراد مثل هذه الكمية من الأسواق العالمية خاصة في ظل الارتفاعات العالمية التي شهدتها مؤخراً أسعار مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا.

وأفاد بأن المؤسسة رفعت عقداً لإنشاء مجفف في منطقة دير حافر بحلب بعد أن تعثر إنشاؤه لفترة طويلة بتكلفة تقديرية تصل لحدود 9.8 مليارات ليرة ونأمل أن يصدق عليه قريباً من رئاسة مجلس الوزراء وأن يبصر هذا المشروع النور خلال العام الحالي.

هذا ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض في سياق التوجه الحكومي للإسراع بعملية تأهيل مجففات الذرة الصفراء العلفية ووضعها بالخدمة، الذي سيساعد في توفير المحفزات التي من شأنها تشجيع زراعة هذه المادة باعتبارها إحدى المواد الحيوية اللازمة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية.

الوطن