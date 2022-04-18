 متنبئ جوي: الحرارة تلامس 34 وتوقعات بهطولات مطرية مُوحلة

أفاد المتنبئ الجوي حسان جردي بأن سوريا تتأثر بمرتفع جوي، يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وأوضح أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها الملموس، وذروة الارتفاع تكون اليوم الاثنين، حيث تصبح الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 8 إلى 11 درجة، لتسجل في دمشق 34 درجة، وفي المنطقة الوسطى تلامس 32 درجة، وبالمناطق الشرقية والبادية تسجل أيضاً 32 درجة.

وأضاف أيضاً أن ذروة الأجواء السديمية تكون اليوم، وبذلك كثافة الغبار تكون أكبر في المنطقة الشرقية والبادية، والمنطقة الجنوبية الشرقية، أما في دمشق كثافة الغبار تكون بشكل أخف.

ولفت إلى أنه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تتأثر بلاد الشام “سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين المحتلة” بمنخفض خماسيني، والحرارة تنخفض 5 درجات، لكن تبقى أعلى من معدلاتها.

وتوقع المتنبئ الجوي حسان جردي خلال حديثه أن تكون الأجواء غير مستقرة في معظم المناطق يتخللها هطول أمطار مُوحلة نتيجة الغبار، مبيناً أن فرصة الهطول تبقى مستمرة حتى يوم الخميس.



اثر برس