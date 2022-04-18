سرقة كابلات كلفتها بالملايين الكهرباء تصل إلى العاصمة

تحدث معاون المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء أسامة شعرون، عن وصول ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء ومراكز التحويل إلى المدن بعدما كانت مقتصرة على الأرياف والمناطق الحراجية.

وأشار شعرون إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، سُجلت سرقات بالعاصمة دمشق وتحديداً في البرامكة والقصاع ومشروع دمر وغيرها.

كما بيّن أن هناك ارتفاع بمعدل السرقات على شبكة المنخفض أكثر من 50% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفاً أن العديد من حوادث السرقات التي تمكنت الجهات المعنية من ضبط فاعليها تبين أن معظمهم من أعمار صغيرة ويتم تشغيلهم من أشخاص آخرين.

وذكر معاون المدير أن السارقون يبيعون بعض المقاطع النحاسية بآلاف الليرات، في حين تكون قيمة المسروقات وكلفتها على وزارة الكهرباء ملايين الليرات.

وضرب شعرون مثالاً على ما سبق، قائلاً إن «كلفة صيانة مركز التحويل تصل إلى أكثر من 30 مليون ليرة في حين يتم بيع المسروقات النحاسية من هذا المركز بـ10 الآلاف وبالحد الأعلى مئات الآلاف».

وأضاف أن «هناك عملاً ممنهجاً واحترافياً في سرقة أجزاء شبكة المنخفض خاصة خلال ساعات التقنين»، لافتاً إلى أن الكثير من الأجزاء التي يتم سرقتها غير متوفرة بسبب ظروف الحصار على سوريا، حيث يتم التعويض بمقاطع الألمنيوم بدلاً من النحاس.