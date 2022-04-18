ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى

صعدت أسعار الذهب لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف آذار بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الإقبال على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 آذار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الأاول 2018.

وصعدت سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.