انفجار ضخم يهز إسطنبول التركية

18-04-2022

انفجار ضخم يهز إسطنبول التركية

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن انفجاراً ضخماً هزّ منطقة بيوغلو في إسطنبول، فيما تحاول السلطات إجلاء سكان البناء الذي حدث فيه الانفجار مع تصاعد كثيف للدخان من المبنى.

وقال الإعلام التركي إن عطلاً في الكابلات الأرضية لسبب غير معروف هو الذي تسبب بالانفجار، مما أثار ذعراً كبيراً في صفوف السكان، وإنه بدأ العمل على معالجة العطل.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى اللحظة في اقتصرت الأضرار على الماديات، كما فتحت فرق الشرطة التركية تحقيقاً في أسباب الحادثة.

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