اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، المكلّفة شؤون المرأة، شهره موسوي، بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة، وفق ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية.

إلقاء القبض على موسوي، يأتي بعد شهرٍ فقط على إقالة رئيس الاتحاد، شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عامٍ على تولّيه منصبه، بسبب «النقص في الشفافية المالية وتوقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (VAR)»، بحسب ما أشارت وسائل إعلام إيرانية

ووفقاً للوكالة الرسمية، فإن الشرطة ألقت القبض على زوج نائبة الرئيس أيضاً، بالتهمة عينها.



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