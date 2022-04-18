قرارات حاسمة لاتحاد الكرة بشأن مباراة الوحدة وتشرين

اتخذ الاتحاد السوري لكرة القدم قرارات حاسمة بشأن مباراة تشرين والوحدة، بعد انسحاب الأخير من اللقاء، احتجاجاً على قرارات الحكم باحتساب ركلتي جزاء، في الجولة السادسة من إياب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

الاتحاد الذي تديره لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير شؤون الكرة السورية، نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" القرارات، وتضمنت عقوبات، اعتبرها البعض "قاسية" بحق نادي الوحدة.

وقررت اللجنة خسارة الوحدة 0-3 في المبارة، وإقامة جميع مبارياته المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم 2021-2022 بدون جمهور، مع غرامة مالية قدرها 750 ألف ليرة سورية، وذلك بسبب الانسحاب، وشتم جماهير النادي طاقم التحكيم.

تقريرا مراقب المباراة والحكم أشارا إلى حدوث تحريض من مدير فريق الوحدة عساف خليفة للاعبي فريقه على الانسحاب، لتقرر اللجنة إيقافه عاماً كاملاً وتغريمه بمبلغ مليون ليرة سورية.

كما تمّ توجيه إنذار لرئيس نادي الوحدة، أنور عبد الحي، لدوره السلبي في معالجة قرار الانسحاب، وقررت اللجنة عدم السماح له بحضور كل المباريات المتبقية للفريق حتى نهاية مرحلة الإياب، وفي حال حضوره إحدى المباريات فسيُعدّ فريقه خاسراً 0-3 بموجب القرار.

كما دفعت التصريحات التي أدلى بها رئيسا ناديَي الوحدة وتشرين بعد المباراة، اللجنة لإرسال مذكرة للاتحاد الرياضي العام، طالبت فيها باستدعاء رئيس نادي الوحدة أنور عبد الحي ورئيس نادي تشرين طارق زيني للتحقيق معهما، بما نُسب إليهما من أقوال بعيدة عن التنافس الرياضي الشريف، بخصوص التأثير في نتائج الفريقين في الدوري والكأس.

وكان أنور عبد الحي صرّح بعد انسحاب فريقه من المباراة، أنه رفض عرضاً من نادي تشرين لتسهيل فوزهم في مباراة الدوري على أن يقوم تشرين بتسهيل فوز الوحدة في المباراة التي ستجمعهما في الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس.

في المقابل، نفى رئيس نادي تشرين طارق زيني لجريدتنا، التهم التي أطلقها الكابتن أنور عبدالحي بحق نادي تشرين، واعتبرها "غير مسؤولة وغير صحيحة جملةً وتفصيلاً".

رئيس نادي تشرين تساءل عن سبب عدم تحدث عبدالحي عن عرض شراء المباراة من ناديه قبل يوم أو يومين من اللعب بين الفريقين، قائلاً إن "الموضوع مردود عليه شخصياً، لأننا لا نتصرف بردة فعل وبطريقة غير لائقة".

وبعد قرار اللجنة باحتساب الفوز لتشرين، رفع تشرين رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الوثبة، الذي سقط على ملعبه أمام فريق الجيش بنتيجة 0-1، أما الوحدة فتوقف رصيده عند 31 نقطة احتل بها المركز الرابع.

يشار إلى أن المباراة توقفت في الدقيقة 27، بعد انسحاب فريق الوحدة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم تشرين بهدف من ركلة جزاء، مع احتساب ركلة جزاء ثانية له، بعد عرقلة مهاجم تشرين نصوح نكدلي في مكان، اخُتلف على تقديره، "داخل أو خارج منطقة الجزاء".