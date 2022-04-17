اللاذقية: إلقاء القبض على سارقين واسترداد قسم من المسروقات

ادعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة القرداحة الخارجي في اللاذقية بتعرض مزرعته الكائنة في قرية (مرنيو) للسرقة من قبل أشخاص مجهولين عن طريق الخلع والكسر.

ونتيجة المتابعة والبحث وجمع المعلومات تمكن المركز المذكور من تحديد هوية السارقين، وإلقاء القبض عليهما وهما المدعوان (سمير. ف)،وشريكه (علاء. ش)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على الدخول إلى مزرعة المدعي وسرقتها بواسطة الخلع والكسر وسرقة مزرعة أخرى مجاورة لمزرعة المدعي بنفس الطريقة، كما اعترفا بارتكابهما عدة حوادث سرقة بالاشتراك مع شخص آخر متواري بريف منطقة القرداحة، وشملت المسروقات ( مزارع -أدوات منزلية -غطاس مياه -أسطوانات غاز - أكبال هاتفية -أمراس كهربائية -غرف زراعية -١٦٥ لتر من مادة المازوت.....).

تم استرداد قسم من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة عن المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية