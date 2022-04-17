17-04-2022
وفاة حدث إثر سقوطه في بئر قديم بـ ريف دمشق
أفاد مدير منطقة القطيفة بريف دمشق، اليوم الأحد، بسقوط حدث يبلغ عمره حوالي ستة عشر عاماً في بئر روماني قديم عمقه حوالي ثلاثين متراً "جنوب غرب كازية الباز" على طريق القطيفة.
وعلى الفور تم أخبار فوج إطفاء دمشق ومفرزة الدفاع المدني في القطيفة وتم حضور زمرة من المنقذين، واستخراج الحدث حياً وإسعافه إلى مشفى القطيفة وقد فارق الحياة قبل وصوله إلى المشفى.
هذا وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب سقوطه في البئر وكشف ملابسات الحادثة.
المصدر : وزارة الداخلية
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