القوات الروسية تسيطر على ماريوبول وتخيّر المسلحين المحاصرين بين أمرين

أعلنت روسيا أن قواتها طهرت المنطقة السكنية بماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية، ولم يتبق سوى عدد قليل من المقاتلين الأوكرانيين في مصنع للصلب بالمدينة، والتي أمهلتهم ساعات لتسليم أنفسهم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إنها طهرت بالكامل المنطقة السكنية في ماريوبول من القوات الأوكرانية، وحاصرت فلول المقاتلين في مصنع "آزوف ستال" للصلب.

وأضافت الوكالة أنه حتى السبت، فقدت القوات الأوكرانية في المدينة الساحلية المحاصرة أكثر من أربعة آلاف مقاتل.

مهلة روسية وردّ أوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أمهلت القوات الأوكرانية في ماريوبول حتى التاسعة من صباح اليوم، لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهم.

وأضافت الوزارة أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.

وتابعت الدفاع الروسية، أنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في ماريوبول بـ "الصعب للغاية"، مصيفاً: "جنودنا محاصرون والجرحى محاصرون، هناك أزمة إنسانية... ومع ذلك الرجال يدافعون عن أنفسهم".

واتهم زيلينسكي روسيا "بمحاولة تدمير الجميع عمداً" في ماريوبول، وقال إن حكومته على اتصال بالمدافعين عن المدينة، ونفى أن تكون القوات الروسية سيطرت على كامل المدينة.

السيطرة على ميناء ماريوبول

يشار إلى أن قوات "جمهورية دونيتسك" الموالية لموسكو، كانت أعلنت قبل أيام السيطرة على كامل ميناء ماريوبول.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 شباط الماضي، شكلت تلك المدينة المهمة، هدفاً استراتيجياً لروسيا.

وتنبع أهمية المدينة من أنها تتيح ربط المناطق في دونيتسك ولوغانسك مع شبه جزيرة القرم جنوباً، التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.