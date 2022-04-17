مجهولون يقطعون 150 شجرة زيتون في الخريبات بطرطوس

كشفت مصادر محلية في مدينة قيام مجهولين ليلاً بقطع أشجار زيتون من أراضٍ زراعية في الخريبات الواقعة عند مدخل مدينة طرطوس، من دون علم أصحابها الذين تفاجؤوا اليوم برؤية الأشجار مقطوعة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التعدي هدفه بيع الأشجار المقطوعة لتجار الأحطاب، مشيرة إلى تكرار مثل هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة، مدللة بقطع 80 شجرة زيتون في قرية فارش كعبية بريف بانياس الشهر الماضي، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل، وحماية الأشجار المثمرة من لصوص الليل وتجار الأحطاب.

بدوره، أكد رئيس فرع اتحاد الفلاحين في طرطوس محمد حسين اقتلاع 150 شجرة زيتون معمّرة من العقارات رقم 740-741- 742-743، مبيناً أن عملية القطع بحسب ما أفاد صاحب العقارات تمّت ليل أمس.

وأشار حسين إلى أن وجود سور من البلوك على طرف الأرض جعل الفاعلين يقطعون الأشجار دون أن يراهم أحد، مضيفاً: “أخبرت صاحب العقار أن عليه التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع والوصول للفاعلين”.

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