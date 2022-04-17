السعودية تعلن السماح لجميع النساء أداء العمرة دون محرم أو عصبة نساء

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في السعودية، هشام بن سعيد، إن النساء الراغبات بأداء مناسك العمرة يحق لهن إصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم، أو عصبة النساء، في إلغاء تاريخي لقيود سابقة بهذا الخصوص.



وظلت القوانين السارية في السعودية لعقود، تمنع منح النساء تأشيرات دخول للمملكة من أجل أداء مناسك العمرة، ما لم يرافقهن محرم، قد يكون الزوج أو الوالد أو الأخ أو الابن، لكنها خففت من تلك القيود الشهر الماضي على من تجاوزن سن 45 عامًا فقط.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن متحدث الوزارة قوله، إن الشرط السابق بوجود محرم لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عامًا، تم إلغاؤه، كما تم إلغاء شرط ”عصبة النساء“ الذي يلزم القادمات للعمرة من دون محرم بأن يكنَّ في مجموعة واحدة.

وقال بن سعيد أيضًا: ”الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة؛ إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء“.

وخففت الرياض، في آذار/ مارس الماضي، من شروط إصدار تصريح وتأشيرة عمرة للنساء، بحيث استثنت من هنَّ في سن يتجاوز الـ 45 عامًا من شرط المحرم، لكنها اشترطت حضورهنَّ برفقة ”عصبة نساء“.

وكانت وزارة الحج والعمرة تدرس إلغاء شرط المحرم للنساء، منذ العام 2019، قبل أن تنتشر جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق الحرم المكي وتعليق الحج والعمرة.

وسيريح القرار السعودي وكلاء العمرة في الخارج، بحيث يزيد عدد النساء اللاتي سيقصدن المملكة لأداء مناسك العمرة من مختلف دول العالم، ويساعد الرياض في تحقق خططها الطموحة بزيادة أعداد المعتمرين.

ووصل عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة سنويًا، في العامين اللذين سبقا انتشار جائحة كورونا، أكثر من 8 ملايين معتمر من مختلف دول العالم سنويًا.

وتخطط الرياض لتجاوز تلك الأعداد سنويًا مع إلغاء قيود الجائحة، وإصدار تسهيلات كثيرة أخرى بينها السماح للمعتمرين بالتنقل خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة كل مناطق البلاد.

وكان المعتمر القادم للسعودية يحصل على تأشيرة مدتها 30 يومًا، فيما لا تتجاوز أيام أداء مناسك العمرة في أطول حالاتها الأسبوعين، ما يضطر المعتمرين لمغادرة المملكة قبل انتهاء تاريخ تأشيراتهم لعدم قدرتهم على زيارة مدن جديدة غير مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة.