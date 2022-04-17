الذهب يرتفع مجدداً في سوريا متجاوزاً 211 ألف

ارتفع سعر غرام الذهب في الأسواق السورية صباح أمس السبت، بمقدار ألفي ليرة سورية، بعد أن حافظ خلال اليومين الماضيين على سعر وقدره 2010 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراطاً.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على “فيسبوك”، نشرة بأسعار الذهب في سوريا لليوم السبت 16 نيسان، حيث سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 212000 للمبيع و211 ألف و500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 181 ألف و714 ل.س للمبيع، و181 ألف و214 ل.س للشراء.



وكان رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي أرجع في وقت سابق، سبب ارتفاع أسعار مبيع الذهب محلياً في سوريا، إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، منوهاً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهـب في الفترة المقبلة، نتيجة عدم وجود استقرار في الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهـب لكونه الملاذ الآمن في مثل ظروف كهذه.



وتحذر الجمعية من بيع الذهـب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.

أثر برس