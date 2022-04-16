حالة الطقس 

بدأنا نرصد تشكل منخفض جوي خماسيني في الصحراء الليبية والتوقعات تشير أنه مساره سيكون شمالي شرقي نحو تركيا، وبالتالي نتوقع أن يصل لسوريا ودول شرق المتوسط يوم الإثنين القادم 18 نيسان، فتصبح الأجواء خماسينية مغبرّة الإثنين مع إرتفاع عام وكبير بدرجات الحرارة.

- ننوه أن الغبار لن يكون كثيف بشكل كبير كما حصل من عدة سنوات، ولكنه سيئ لمرضى الربو والتحسس و الأطفال وكبار السن بشكل عام، لذلك وجب التنويه من اليوم لأخذ الإحتياطات.

- غداً السبت و الأحد 17 نيسان تستمر الأجواء مستقرة فوق جميع المحافظات السورية مع تسجيل إرتفاع أول عام على درجات الحرارة غداً السبت نهاراً و ليلاً، ويزيد الإرتفاع يوم الأحد لتلامس الحرارة حدود 29 درجة على المناطق الداخلية و دمشق مع نشاط على هبات الرياح ولكنها تبقى ضمن المعقول.

- الإثنين 18 نيسان: أجواء مغبرة غائمة جزئياً لكلياً أحياناً فوق جميع المناطق السورية، هبات رياح نشطة على فترات تثير الغبار، وغبار كثيف محتمل على المناطق الشرقية خصوصاً من سوريا، إرتفاع إضافي على الحرارة لتلامس حدود 33-34 درجة لأول مرة هذا الموسم في المناطق الداخلية، وليلاً ترتفع لحدود 15 درجة.

- أخيراً.. من الثلاثاء حتى الخميس 21 نيسان نتوقع أن نتأثر بإمتداد منخفض جوي جديد وتيارات غربية باردة نسبياً ورطبة ستعمل على إنخفاض عام على الحرارة في جميع المحافظات السورية، وهبات رياح نشطة لشديدة أحياناً، وزخات مطر على عدد من المناطق السورية، تفاصيل أكثر عن هذه الحالة ننشرها مع قرب المدة إن شاء الله،

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هوى الشام