16-04-2022
إلقاء القبض على عصابة تمتهن سلب المواطنين بقوة السلاح وتروج المخدرات
بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول حدوث أعمال سلب وسرقة بقوة السلاح ضمن أحياء مدينة حمص وريفها.
وبالمتابعة والمراقبة تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على عـصـ.ـابة سلب مؤلفة من خمسة أشخاص وهم المدعوين (عمار. ي) و(حيان . ي) و(علي . خ) و(رامي. أ) و(محمد. ب)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على اقتحام عدة منازل في حمص وسرقة مبالغ مالية سورية وأجنبية ومصاغ ذهبي حيث كانوا ينتحلون صفة دورية أمنية ويرتدون الزي العسكري ويقومون بتلفيق التهم لأصحاب هذه المنازل بقصد سرقتها، كما ضبط بحوزتهم بعض المواد المخدرة واعترفوا بتعاطيهم لها والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
وزارة الداخلية السورية
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