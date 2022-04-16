تحركات عسكرية في طرابلس الغرب

ذكرت وسائل إعلام ليبيبة، اليوم السبت، أن محيط العاصمة طرابلس يشهد تحركات عسكرية، وسط حالة من الترقّب بعد أنباء عن اعتزام فتحي باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقاً لوسائل إعلام ليبية، تمّ رصد تحركات عسكرية في محيط العاصمة، وتوجّه أرتال عسكرية كبيرة تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة.

وقالت مصادر مطلعة، إن ارتالاً مسلّحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلّحة متجهة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع.

يأتي هذا التوتر بعد أيام من تعليق أعضاء المنطقة الشرقية في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهامهم حكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجرّ البلاد نحو الحرب.

والشهر الماضي، أصدر رئيس الحكومة الليبية التي شكّلها مجلس النواب، فتحي باشاغا، منشوراً يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهدت مدينة جنيف السويسرية اجتماعاتٍ للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، بهدف السعي إلى مناقشة "وضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد".