شركة بحرينية تقترب من شراء نادي إي سي ميلان الإيطالي

16-04-2022

شركة بحرينية تقترب من شراء نادي إي سي ميلان الإيطالي

دخلت شركة "إنفستكورب" للاستثمارات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، في محادثات متقدمة لشراء نادي إي سي ميلان الإيطالي لكرة القدم، في أول عملية استحواذ تطال فريقاً من الدوري الإيطالي من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.
وقال مصدر قريب من المحادثات لوكالة رويترز، الجمعة، إن صفقة شراء بطل أوروبا سبع مرات، من المالك الحالي، شركة "إليوت مانجمنت كوربوريشن" قاربت على الاكتمال.

وقال المصدر إن التقييم المحتمل للنادي سيكون في حدود 1.08 مليار دولار بما في ذلك الديون.

وتدير "إنفستكورب" أكثر من 42 مليار دولار من الأصول بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والاستثمارات ذات العائد المطلق والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

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