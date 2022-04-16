ما قصة الأم التي قتلت كلباً في لبنان؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لشابة لبنانية تطلق النار على كلب وتقتله دون أيّ تردد، مما أثار استهجان الناشطين والمهتمين بحقوق الحيوان.

وترك الفيديو بالغ الأثر في نفوس اللبنانيين، حيث تبدو فيه امرأة في بلدة كامد اللوز في منطقة البقاع الغربي الداخلية تطلق النار باستخدام سلاح صيد على كلب نائم في باحة واسعة لترديه.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الأم قامت بفعلتها كردة فعل على ما أصاب ابنتها التي كانت صديقة الكلب، بعدما هاجمها وترك ندوبا في وجها تمثلت في 24 غرزة، مما تسبب في أزمة نفسية للطفلة الصغيرة، التي صارت ترفض الخروج من المنزل بعد خضوعها لعملية جراحية في مستشفى حامد فرحات في بلدة جب جنين منذ بضعة أيام.