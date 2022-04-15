التجاري يرفع قيمة عمولاته لقاء خدماته المصرفية

عدل المصرف التجاري بعض العمولات التي يتقاضاها لقاء خدماته المصرفية التي تنفذ على الحسابات بالليرة السورية والقطع الأجنبي.

وبحسب جدول العمولات الجديد الذي نقله موقع جهينة نيوز، رفع المصرف عمولة الاستعلام عن الرصيد من 5 إلى 25 ليرة سورية، وعمولة كشف حساب ارتفعت من 25 إلى 100 ليرة، وعمولة تحويل أموال ضمن البنك حدد المصرف كلفة القيام بالعملية 0.05 من المبلغ المحمول على أن لا تقل عن 500 ليرة سورية.

ورفع المصرف عمولة اغلاق حساب من عبر الفرع صاحب الحساب خارج المحافظة من 1900 ليرة إلى 2620 ليرة، وعدل عمولة طلب كسر وديعة من فرع صاحب الحساب من 2900 ليرة إلى 3130 ليرة، وعدل عمولة عقد ايجار صندوق حديدي صغير لتصبح 13680 ليرة، وعمولة الصندوق المتوسط 18680 ليرة، والصندوق الكبير 22570 ليرة.

ورفع المصرف التجاري عمولة طلب دفتر شيكات من فرع غير الفرع صاحب الحساب من 2400 إلى 2630 ليرة، كما عدل عمولة طلب تصديق شيك من غير الفرع صاحب الحساب داخل المحافظة أو خارج المحافظة من مبلغ 2900 ليرة إلى 3602 ليرات، ورفع المصرف التجاري عمولة استخراج اشعار بدل ضائع من 1900 ليرة إلى 2620 ليرة.

كما عدل المصرف التجاري رسوم عمولة تسديد رسوم جواز السفر المستعجل والعادي والتجديد من 1815 إلى لتصبح 2330 ليرة، وعدل المصرف عمولة تسديد رسم بطاقة اقامة / عمل فنانين وخاصة ومؤقتة وعادية من 1815 إلى لتصبح 2360 ليرة.

ورفع المصرف مبلغ العمولات الواردة بالتعليمات 185 تاريخ 27/2/2022 عمولة فتح أو إعادة تفعيل حساب بالليرات السورية للأشخاص الطبيعيين / جاري- ودائع تحت الطلب- فيزا بطاقة صراف – وديعة/ لأجل لتصبح 5570 ليرة.

كما عدل المصرف العمولة الواردة بالتعليمات 185تاريخ 27/2/2022 عمولة فتح أو إعادة تفعيل حساب بالليرات السورية للأشخاص الاعتباريين قطاع عام أو خاص أو مشترك من 9745 إلى 10570 ليرة.

وعدل المصرف العمولات الواردة بالتعليمات 185 تاريخ 27/2/2002 عمولة تنظيم وكالة مصرفية لحسابات بالليرة السورية أو العملات الاجنبية لتصبح 8835 ليرة.