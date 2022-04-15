بوتين يكشف عن خطة اقتصادية لمواجهة أوروبا؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن موسكو ستعمل على إعادة توجيه صادراتها من الطاقة نحو الشرق، بينما تحاول أوروبا تقليل اعتمادها على موسكو، مضيفاً أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي على الفور.

وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي وأضرت العقوبات الغربية على ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بصادراتها من الطاقة من خلال تعقيد التمويل والأمور اللوجستية المتعلقة بالصفقات الحالية.

وبينما يناقش الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيفرض عقوبات على الغاز والنفط الروسيين، وتسعى الدول الأعضاء للحصول على إمدادات من أماكن أخرى، يكوّن الكرملين علاقات أوثق مع الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ودول آسيوية أخرى.

وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون: "من يسمون بالشركاء من الدول غير الصديقة يقرون بأنفسهم أنهم لن يكونوا قادرين على العيش بدون موارد الطاقة الروسية، ومنها الغاز الطبيعي، على سبيل المثال".

وأضاف: "لا يوجد بديل منطقي (للغاز الروسي) في أوروبا الآن".

كما قال بوتين إن حديث أوروبا عن تضييق الخناق على إمدادات الطاقة الروسية لا يفعل شيئاً سوى رفع الأسعار وزعزعة استقرار السوق.

وقال إن روسيا، التي تنتج نحو عُشر إنتاج النفط العالمي ونحو خمس الغاز، ستحتاج إلى بنية تحتية جديدة لتعزيز إمدادات الطاقة إلى آسيا.

وأمر الحكومة بتقديم خطة بحلول الأول من حزيران تشمل "توسيع البنية التحتية للنقل إلى بلدان إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي".

