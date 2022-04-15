رسالة تهديد روسية إلى أمريكا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنها اطلعت على مذكرة دبلوماسية أرسلتها موسكو إلى واشنطن، تحذر فيها من مغبة الاستمرار في تسليح أوكرانيا، خلال الحرب الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا بعثت بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن شحنات أنظمة الأسلحة الأكثر حساسية، معتبرة أنها "تصب الزيت على النار" في الصراع.

وفيما بدا أنه تهديد مبطن، قالت المذكرة الروسية إن استمرار توريد شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على توسيع نطاق تسليح أوكرانيا، بحزمة قدرت بنحو 800 مليون دولار، وتضمنت طائرات من دون طيار ومركبات مدرعة، وكميات كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات.

وسهّلت واشنطن تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي السوفيتي الصنع "إس- 300"، بعدما أقنعت سلوفاكيا بتسليم هذا السلاح إلى كييف، في مقابل أن تنشر الولايات المتحدة نظام "باتريوت" الدفاعي على أراضيها.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الدفعة الأولى من حزمة التسليح الجديدة ستصل إلى أوكرانيا في غضون أيام، بعد نداء عاجل أطلقه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا أعلنت سابقاً أنها ستعتبر شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا أهدافا عسكرية مشروعة، لكنها لم تقدم على ضربها حتى الآن.