15-04-2022
تنظيم 11 ضبطا تموينيا في سوق الجمعة بالشيخ محي الدين
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم /11/ ضبطا تموينيا خلال جولةعلى سوق الجمعة في منطقة الشيخ محي قام بها عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق فيصل سرور وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ولجنة الحي و دورية رقابة تموينية وذلك في إطار مشاركة المجتمع المحلي بضبط الأسواق.
وبين سرور أن الضبوط توزعت على البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ووجود مواد غذائية فاسدة مبينا أنه تم اتلاف المواد الفاسدة بشكل فوري وفقا للأصول.
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