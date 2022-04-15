كشتو: نحن مقبلون على موسم خضار صيفية أسعاره منخفضة

كشف رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو لبرنامج حديث النهار على شام.إف.إم أن أسعار الخضار في الأسواق بدأت بالانخفاض تدريجياً، وخاصة الصيفية منها (البندورة، الكوسا، خيار)، فبعد أن سجل سعر كيلو البندورة 4000 ليرة في السوق، من المفترض اليوم أن يتوفر بـ2500 ليرة، ولكن هناك إشكالية بالفرق في السعر بين سوق الهال والأسواق التجارية.

وأوضح كشتو أن هذا الانخفاض نتيجة وفرة الإنتاج وانخفاض تكاليفه في فصل الصيف، معلقاً: "نحن مقبلون على موسم خضار صيفية أسعاره منخفضة، ولكن مهما انخفضت الأسعار تبقى القدرة الشرائية للمواطنين غير متناسبة معها"

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وأكد كشتو على ضرورة أن يكون هناك توازن بين سعر التكلفة والمبيع، بما يحقق عدم الخسارة للفلاح، ولكنه أمر في غاية الصعوبة، مشيراً إلى أنه في حال لم يتحقق سيكون هناك خروج لعدد كبير من المزارعين عن العمل.

شام إف إم