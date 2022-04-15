علماء روس يطورون إلكترونيات جديدة للمركبات الفضائية

أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية أن علماء روسيين طوروا إلكترونيات جديدة لتحسين قدرات المركبات الفضائية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها إن “العلماء تمكنوا من تطوير واختبار لوحات إلكترونية جديدة مخصصة لنقل واستقبال الإشارات في المركبات الفضائية” مشيرة إلى أن استخدام اللوحات الجديدة سيساعد على تقليل حجم ووزن معدات الاتصال في المركبات بمقدار 3 الى10 مرات تقريباً.

وأوضحت الوزارة أن اللوحات الجديدة ستستخدم في مهمات استشعار الأرض عن بعد وتوفير خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض كما ستستعمل في العديد من المركبات الفضائية الصغيرة وتتميز بتكلفة إنتاج منخفضة مقارنة بشبيهاتها ما سيفتح آفاقا جديدة لتطوير الصناعة الفضائية في العقود القادمة.



