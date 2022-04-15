مصادرة 850 كغ طحين في طرطوس

كشف سالم ناصر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أن دوريات التموين صادرت 850 كغ طحين، موزع من الجهات والجمعيات الإغاثية لبعض الأسر.

وأضاف سالم في تصريح خاص لجريدتنا أن التصرف بالطحين جاء بغير وجهة حق، ومخالف للقانون بقصد المتاجرة، حيث تم تنظيم الضبط اللازم وصودرت الكميات.

وأشار إلى أن المديرية بحالة استنفار، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الدوريات لاسيما باعة المواد التموينية والأفران والعصير والحمص، لضبط المواد كماً ونوعاً وسعراً.

المدير أكد أنه تم تنظيم مايقارب 500 ضبط خلال الفترة الماضية من شهر رمضان المبارك، توزعت المخالفات بين البيع بسعر زائد وعدم إعلان الأسعار ومخالفات متنوعة.

ونوه سالم إلى زيادة تسعيرة اللحوم لتقارب الواقع في البازارات وإلى انخفاض ببعض أسعار الخضار واستقرار البعض الآخر.

وتمنى مدير حماية المستهلك في طرطوس من المواطنين التعاون مع الرقابة من خلال الرقم ١١٩ لمعالجة أية شكوى بحينها.