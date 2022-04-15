هدية من زعيم كوريا الشمالية إلى مذيعة أخبار

أهدى زعيم كوريا الشمالية، “كيم جونغ أون”، شقة فاخرة لمذيعة أخبار كورية مخضرمة، استمر ظهورها عبر شاشات التلفزيون لأكثر من نصف قرن.

وكالة “فرانس برس” أكد أن «زعيم كوريا الشمالية أهدى الشقة للمذيعة “ري شان هي” والتي أذاعت أخبارا عن عدد من الأحداث الأكثر أهمية في تاريخ كوريا الشمالية خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 50 عاما، من بين تلك الأحداث وفاة الرئيس المؤسس كيم إل سونغعام 1994، وأول تجربة للأسلحة النووية في كوريا الشمالية عام 2006».

وتداولت وسائل إعلام كورية شمالية لقطات أظهرت المذيعة ري، التي يقترب عمرها من الثمانين عاما، مع الزعيم كيم جونغ أون في مجمع سكني على ضفاف النهر في العاصمة بيونغ يانغ.

وبحسب تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن «المذيعة ري وصفت منزلها الجديد بأنه “مثل الفندق تماماً” وأن عائلتها “بقيت مستيقظة طوال الليل من الفرح والامتنان، فيما أخبرها الزعيم كيم بأنها كانت أحد “كنوز الأمة” بعد أن عملت كمقدمة برامج منذ صغرها».

وأعلنت بيونغ يونغ، في وقت سابق، الانتهاء من بناء المجمع السكني قبل الذكرى الـ 110 لميلاد الزعيم المؤسس كيم إل سونغ، جد كيم جونغ أون.