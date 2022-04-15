الذهب في سوريا يعود إلى 210 للغرام

تواصل أسعار الذهب في سوريا الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمية بالتزامن مع تراجع حركة المبيع خلال شهر رمضان.

وسجل مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم، الخميس 14 من نيسان، 210 آلاف ليرة سورية، بينما سجل سعر الشراء 209 آلاف و500 ليرة، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن “جمعية الصياغة وصنع المجوهرات” بدمشق.

ووصل سعر مبيع غرام الذهب، عيار 18 قيراطاً، إلى 180 ألفاً، وسعر شرائه إلى 179 ألفاً و500 ليرة.

وأعلن رئيس “جمعية الصياغة”، غسان جزماتي، انعدام حركة أسواق الذهب منذ بداية شهر رمضان الحالي.

وأوضح أن فترة موسم بيع الذهب تأتي عادة بين العيدين، على حد قوله، متوقعاً أن تكون حركة المبيع أكثر خلال هذه الفترة.

وعزا جزماتي أسباب ارتفاع أسعار الذهب محلياً إلى ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً.