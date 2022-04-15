الروس ينعشون سوق العقارات في دبي

شهدت مبيعات سوق الإسكان في دبي أفضل بداية عامٍ لها على الإطلاق مدفوعةً بارتفاع الطلب من السكان المحليين وزيادة التدفقات المالية من مشترين خارجيين، منهم الروس، بحسب ما نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية، عن تقرير لشركة الاستشارات العقارية البارزة “سي بي آر إي” غروب CBRE Group Inc.

ووصل إجمالي المعاملات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 19.009 معاملة، وهو “أعلى إجمالي تُسجِّله “سوق دبي” على الإطلاق، بحسب تقرير شركة “سي بي آر إي”.

بدروه، أكد تيمور خان، رئيس الأبحاث في شركة “سي بي آر إي” أن «سوق دبي لم يسبق أن شهدت عدد معاملات أعلى من ذلك إلا في الربعين الثاني والثالث من عام 2009، عندما تغيرت ملكية نحو 33 ألف عقار و23 ألف عقار، على التوالي».

وكشفت أرقام “سي بي آر إي” ارتفاع متوسط أسعار المساكن بنسبة 11.3 % في 12 شهراً حتى مارس/آذار، وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 10 % في المتوسط، كما ارتفعت أسعار منازل الأسرة الواحدة، المعروفة محلياً باسم الفيلات، بنسبة 20.2 %، وهي إحدى النتائج الناجمة عن الجائحة بعد أن دفعت تدابير العمل من المنزل كثيراً من سكان الشقق إلى البحث عن مساكن بمساحة أكبر.

وأشارت بيانات “سي بي آر إي” إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 13.1 % في المتوسط في جميع أنحاء المدينة، وشهدت المناطق الأكثر ثراء، مثل نخلة الجميرة وتلال الإمارات والمرابع العربية، أكبر زيادة شهرية في الأسعار في آذار.

يأتي ذلك في ظل انتعاش سوق العقارات في دبي من ركودٍ استمر سبع سنوات مستنداً إلى مجموعة من العوامل، منها قلق المستثمرين الأوروبيين من زيادة محتملة في الضرائب بالأسواق الأوروبية، وزيادة المشترين الروس الذين توجهوا إلى سوق دبي طمعاً في حماية ثرواتهم.