اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الخميس يومها الـ50 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا..

الجيش الروسي يسلم أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف

استسلام 1350 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية لقوات دونيتسك الشعبية في ماريوبول

الدفاع الروسية: إسقاط ميغ 29 ومروحية وتدمير أهداف عسكرية واستسلام مئات الجنود في ماريوبول

الأسلحة الروسية المضادة للدبابات في مشاهد من أرض المعركة

دوليا..

بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر؟

بيسكوف: بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة

لافروف: دعم واشنطن وبروكسل لنظام كييف بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا

الكرملين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في البلطيق: ننتظر خطة وزارة الدفاع لتعزيز الحدود الغربية

وزيرة الثقافة تحذر من محاولات استبعاد الأفلام الروسية من المهرجانات السينمائية الدولية

الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة

صحيفة: بايدن يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" لإنقاذ نفسه وصرف الانتباه عن مشاكل بلاده

صحيفة: العقوبات ضد روسيا تحفز الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة

صحيفة أمريكية: روسيا أقامت "كونا" بديلا لا مكان فيه للدولار

أستراليا تفرض عقوبات على 11 شركة روسية بينها "غازبروم" و"ترانس نفط"

نائب روسي يعلق على موقف مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبين من القرم

مسؤول: روسيا ستبدأ إنتاج طائرات "سوبرجيت-100" من المكونات المحلية

صحفي أمريكي: الولايات المتحدة تشهد تضخما لأول مرة منذ 50 عاما

"بلومبيرغ": المفوضية الأوروبية ترى أن مرسوم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ينتهك العقوبات على موسكو

إعلام: واشنطن تدرس إمكانية إرسال بلينكن إلى كييف للقاء زيلينسكي