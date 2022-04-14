الصومال تتقدّم.. جواز السفر السوري في المركز قبل الأخير عالمياً

14-04-2022

الصومال تتقدّم.. جواز السفر السوري في المركز قبل الأخير عالمياً

حلّ جواز السفر السوري بين أضعف أربع جوازات سفر عالمياً متراجعاً خلف الجواز الصومالي واليمني وغيرهم من الدول ليحل بالمركز قبل الأخير عالمياً.

ووفق موقع “passportindex“ فقد حلّ جواز السفر السوري في المركز 198 عالمياً من أصل 199، بدرجة تنقل 37 بحسب الموقع الذي أشار إلى أن الجواز السوري يصل إلى 19% من دول العالم.

المصدر قال أن الجواز السوري يتيح دخول 5 دول بدون تأشيرة، و31 دولة بتأشيرة عند الوصول، ودولة واحدة بتصريح سفر إلكتروني، فيما تفرض 161 دولة الحصول على تأشيرة مسبقة لحاملي جواز السفر السوري.

وبذلك، أصبح الجواز السوري في المركز قبل الأخير متفوقاً على الجواز الأفغاني، بينما يتقدّم الجواز العراقي بفارق مركز واحد، ويسبقه الجواز الصومالي والباكستاني واليمني، فيما تصدّر جواز السفر الإماراتي القائمة العالمية ليكون أقوى الجوازات العربية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...