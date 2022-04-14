الثنائي الإنجليزي يعبر إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

نجح مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان بالعبور إلى الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022.

وبينما كانت مهمة ليفربول سهلة إلى حدّ ما في التأهل على حساب بنفيكا، كان على مانشستر سيتي أن يحبس أنفاسه حتى دقائق المباراة الأخيرة، للعبور إلى الدور المقبل.

على ملعب واندا ميتروبوليتانو، خرج مانشستر سيتي متعادلاً مع مستضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة تخللها اشتباكات بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة.

ودخل أتلتيكو مهاجماً منذ بداية المباراة، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها بهدف وحيد، ولكنه لم ينجح بفك شيفرة مرمى الحارس إيديرسون.

في المقابل، حاول مانشستر سيتي بقوته الهجومية الضاربة أن يسجل في أكثر من مرة، لكنه فشل في حسم المباراة، التي امتدت إلى حوالي 100 دقيقة.

في لقاء ليفربول وبنفيكا، شهدت المباراة مهرجان أهداف بعد تسجيل الفريقين 6 أهداف مناصفة، ولم تكن النتيجة كافية للفريق البرتغالي الذي خسر الذهاب على أرضه 3-1.

وسجل ثلاثية ليفربول إبراهيما كوناتي 21 وروبرتو فيرمينو 55-65، بينما سجل ثلاثية بنفيكا جونكالو راموس 32 ورومان ياريمتشيوك 73 وداروين نونيز 82.

بعد اكتمال أضلاع المربع الذهبي في البطولة، تنتظر عشاق كرة القدم مباراة مثيرة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، فيما سيلعب حصان البطولة الأسود فياريال مع ليفربول الإنجليزي.

وستعلب مباريات النصف يومي 26 نيسان الجاري و3 أيار القادم، على أن تلعب المباراة النهائية يوم السبت 28 أيار على ملعب ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.