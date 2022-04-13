13-04-2022
القبض على مجموعة من المتعاطين والمروجين بدمشق
تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على 12 شخص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة على الشكل التالي :
- أربعة أشخاص بمحلة باب سريجة ومصادرة 150 غرام حشيش و 30 حبة كبتاغون .
- شخصين بمحلة دف الشوك ومصادرة 20 غرام هيروئين و 100 غرام حشيش و 600 حبة كبتاغون .
- شخص بمحلة العباسيين ومصادرة 100 غرام هيروئين و 200 غرام حشيش و 100 حبة كبتاغون .
- ثلاثة أشخاص بمحلة الكباس ومصادرة 580 غرام حشيش مخدر .
- شخصين بمحلة برزة ومصادرة 600 غرام حشيش و 40 غرام من مادة الكريستال .
وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه "تم تنظيم الضبط اللازم وتقديمهم للقضاء أصولاً ومازال البحث مستمر لإلقاء القبض على جميع المتعاطين" .
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