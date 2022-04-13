القبض على مجموعة من المتعاطين والمروجين بدمشق

13-04-2022

القبض على مجموعة من المتعاطين والمروجين بدمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على 12 شخص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة على الشكل التالي :

- أربعة أشخاص بمحلة باب سريجة ومصادرة 150 غرام حشيش و 30 حبة كبتاغون .

- شخصين بمحلة دف الشوك ومصادرة 20 غرام هيروئين و 100 غرام حشيش و 600 حبة كبتاغون .

- شخص بمحلة العباسيين ومصادرة 100 غرام هيروئين و 200 غرام حشيش و 100 حبة كبتاغون .

- ثلاثة أشخاص بمحلة الكباس ومصادرة 580 غرام حشيش مخدر .

- شخصين بمحلة برزة ومصادرة 600 غرام حشيش و 40 غرام من مادة الكريستال .

وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه "تم تنظيم الضبط اللازم وتقديمهم للقضاء أصولاً ومازال البحث مستمر لإلقاء القبض على جميع المتعاطين" .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...