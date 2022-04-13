إطفاء دمشق يعاني من الإبلاغات الكاذبة ونقص الكوادر

قال قائد فوج الإطفاء بمحافظة دمشق العميد داؤد نصر عميري: إن الإبلاغات الكاذبة عن الحرائق تؤدي إلى نوع من العراقيل في عمل الإطفاء ببعض الأحيان ولكن العناصر لا يمكنهم التغاضي عن أي إخبارية ويتوجهون مباشرةً إلى الموقع المطلوب، وفي كل إخبار كاذب عن الحريق يتم تحويل رقم المتصل بكتاب إلى الجهات المختصة لإيجاد الفاعل.

ولفت عميري إلى أن عدد الإخباريات الكاذبة في العام الفائت وصل إلى ٣٦ إبلاغاً كاذباً، أما عددها منذ بداية هذا العام لغاية شهر آذار فوصل إلى سبع إخباريات كاذبة.

وأشار عميري إلى أن الإبلاغ عن أي حادثة حريق عبر التواصل على الرقم /١١٣/، والرد عليه من خلال غرفة عمليات مجهزة بوسائل اتصال سلكية ولاسلكية وخليوية، ويوجد عليها ١٦ دارة للرد بشكل دائم خلال ٢٤ ساعة للاستجابة على إخبارات المواطنين والتحويل إلى المركز الأقرب من مكان الحريق.

وبالنسبة للوقود لسيارات الإطفاء بدمشق بيّن عميري أنه لا يوجد أي إشكالية فيها والكميات المخصصة لسيارات الإطفاء جيدة.

وأما عن النقص في كوادر الإطفاء من عدمه أشار عميري إلى وجود نقص والحاجة إلى الرفد بكوادر إضافية، بحيث يبلغ عددهم حوالي ٤٦٠ عنصراً فيما الحاجة أكبر من هذا العدد على أمل تغطية العدد المطلوب من خلال المسابقة المركزية التي أُقيمت مؤخراً.

ولفت عميري إلى أن عدد المراكز التابعة لدمشق أحدَ عشر مركزاً وهي: المركز الرئيسي قيادة الفوج، مركز القابون، مركز الأمين، مركز الربوة، مركز المزة ، مركز الأشمر، مركز دمر، مركز الخانجي، مركز الشيخ محي الدين، مركز النصر ومركز ابن النفيس.

وأشار عميري إلى أن عدد مهام الحرائق والإنقاذ في العام الفائت وصل إلى ٢٨٠٤ مهمات، وأما منذ بداية العام الحالي لغاية شهر آذار فبلغ عدد المهام ٦٠٢ مهمة

