المركزي يرفع سعر الفائدة على الودائع والحوالات

أصدر المصرف المركزي بيانا حول قرار مجلس النقد و التسليق القاضي بزيادة نسبة الفوائد علو الودائع بأجل

و تضمن البيان أن فائدة الودائع لاجل لشهر أصبحت 11‎%‎ و برر المركزي القرار بأن المواطنين يقبلون على ودائع الحسابات الجارية

وهذا نص بيان المركزي :

صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68/ م.ن تاريخ 03/04/2022

ويهدف قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، الصادر عن مجلس النقد والتسليف برقم 68/م.ن تاريخ 03/04/2022 ، إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف سورية المركزي وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف، إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، فكان لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية، التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج، حيث تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.

كما أصدر المركزي نشرة حديدة لسعر الصرف حيث تم رفعها إلى 2814 ليرة من 2512 ليرة ...

كما تم رفع سعر صرف دولار الحوالات إلى 2800 ليرة