تهريب الأبقار المسمنة من السويداء إلى لبنان

كشف رئيس جمعية اللحامين في السويداء مفيد القاضي، عن وجود أحاديث عن تهريب أبقار مسمنة إلى الحدود اللبنانية، من دون معرفة الطرق المتبعة لعمليات التهريب تلك.

وأشار القاضي إلى أن أسعار اللحوم حالياً في أسواق السويداء مستقرة عند سعر 25 ألفاً لكيلو لحوم الأبقار ويتراوح بين 28-30 ألفاً للحوم الأغنام، معتبراً أن هذه التسعيرة مجحفة بحق القصابين مع قلة الذبائح المسمنة وبقاء اللحوم حصراً بالمواشي غير المسمنة.

كما بيًن أن الأقبال على الشراء قليل جداً جراء الوضع المعيشي السيئ الذي يعاني منه أغلبية المواطنين، حيث أصبحت عمليات البيع تقتصر في أغلبها على الأوقية.

في ذات الوقت، أكد رئيس جمعية اللحامين في السويداء مفيد القاضي، أن واقع اللحوم بالسويداء آمن ولم تقع أي مخالفة بوجود لحوم فاسدة، لافتاً إلى أن المخالفات تقتصر على النظافة والبيع بسعر زائد.

وبدوره، حذر مدير المسلخ البلدي في السويداء مروان عزي من وقوع كارثة جراء تعطل السيارة المخصصة لنقل اللحوم في المسلخ منذ سنوات، ونقلها منذ ذلك الحين بوسائل لا يتوفر بها الشروط اللازمة، مما يهدد صلاحية المادة للاستهلاك البشري.