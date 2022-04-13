أسواق حماة.. البيع الجزئي هو الغالب 

تشهد أسواق حماة ازدحاماً كبيراً خلال ساعات النهار وخاصة أسواق الخضار واللحوم والفواكه ولكنها وهمية، نتيجة الغلاء.

عدد من الباعة في سوق 8 آذار الشعبي ذكروا لصحيفة تشرين المحلية أن «نسبة البيع انخفضت بسبب الغلاء قبل حلول شهر رمضان المبارك لنحو 20٪ عن الشهر الذي سبقه، ولكن في شهر رمضان ارتفعت نسبة التراجع إلى أكثر من 40٪ لتضاعف الأسعار، وبات الناس يتجولون في الأسواق لـ«الفرجة».

وأكد الباعة أن «ارتفاع أجور النقل أدى إلى الغلاء الكبير في أسعار الخضار والفواكه التي يتم نقلها من المحافظات أو الأرياف وعدم توافر المحروقات لإرواء المزروعات وتأمينها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وصلت إلى أكثر من 5 آلاف ليرة لكل ليتر مازوت، والذي لا بدّ من شرائه لأغراض الري والنقل».

وأشار بائع لحوم الفروج “باسل موسى باشا” إلى أن «حركة البيع مقبولة حسب الواقع الحالي ولكنها قليلة جداً مقارنة بالأشهر الماضية، حيث لاحظنا أن المواطن بات يشتري أجزاء الفروج فقط وبنسب ضئيلة جداً, فهناك من يشتري قطعة فخذ واحدة وآخر يشتري جناحاً أو اثنين، وثالث يشتري رقبة، والبعض يطلب بقيمة 1000 ليرة لحماً مفروماً، علماً أن واقع الحال يحتم علينا البيع بربح بسيط جداً بالكاد يغطي التكاليف رحمة بالناس، ولضمان استمرار عملنا».

وعبّر بعض المواطنين ومنهم عبد الرزاق وأبو موفق الحلو وعبد الحميد إبراهيم وحسنية وزاهدة ووفاء وأم عامر عن دهشتهم من رفع الأسعار الجنوني في شهر رمضان المبارك من دون معرفة الأسباب مشيرين إلى أنهم يجوبون السوق عدة مرات لانتقاء أرخص وجبة طعام يمكن تحضيرها للإفطار، واليوم يتهافت معظم المستهلكين على شراء مادة الفول الأخضر الذي تراوحت أسعاره اليوم بين 500 و750 ليرة، وهذا لا يحتاج بجانبه سوى اللبن الرائب.

ومن خلال الجولة سجلت أسواق حماة أسعاراً متفاوتة للخضار حسب الجودة والبائع فالبندورة تراوحت بين 2500 و3000 ليرة للكغ, والباذنجان الأسود من 2700 إلى 3300 ليرة، والبطاطا من 1900 إلى 2400 ليرة، والكوسا من 2000 إلى 2400 ليرة، والفول الأخضر من 500 إلى 750 ليرة، والورقيات من 200 ليرة إلى300 ليرة لحزمة البقدونس و350 ليرة للنعنع ومثلها للبقلة والجرجير وحزمة الثوم الأخضر والبصل الأخضر في حين يباع البصل الفريك ما بين 650 ليرة و750 ليرة، والزهرة البلدية 1000 ليرة, والفليفلة بسعر 7 آلاف ليرة للكغ.

أما الفواكه فتراوحت أسعارها بين 400 ليرة و1500 ليرة للكغ من البرتقال، وما بين 1200 و2700 ليرة للتفاح، ومن 3000 إلى 4000 ليرة للموز، ومن 500 إلى 900 ليرة للكريفون، و3000 إلى 4500 ليرة للفريز وأرخص سعر للتمور 7500 ليرة.

أما الأجبان والألبان فهي تتوافر بالأسواق بكميات قليلة وتتفاوت أسعارها حسب الجودة فأقلها 7000 ليرة للكغ من الجبن المسحوب الدسم, و5500 لليرة لعبوة لبن البقر وزن 2كغ والجبن الوسط بقيمة 12 ألف ليرة للكغ.